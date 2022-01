Agente Conti: “Lavoriamo su due situazioni: Empoli e Sampdoria” | News

Mario Giuffredi, procuratore di Andrea Conti, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al futuro del terzino del Milan

Non scendeva in campo con la maglia rossonera da circa un anno, ma Andrea Conti ieri ha dato anche il suo contributo nella vittoria casalinga contro la Roma. Molto difficilmente il suo futuro sarà ancora a Milanello, ma non mancano i club interessati al terzino destro. Intervenuto ai microfoni di 'Radio Punto Nuovo', il suo procuratore, Mario Giuffredi, ha parlato del futuro del suo assistito: "Stiamo lavorando su due situazioni, Empoli e Sampdoria. Il Milan in questo momento è falcidiato da Covid e infortuni e dovrà passare qualche giorno per uscirne. Le due indicazioni in linea di massima dovrebbero essere queste". Milan, le top news di oggi: incontro per Alvarez! Sfuma Kolo Muani.