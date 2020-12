Ag. Conti: “Offerte? Ne ha avute tante. A gennaio faremo valutazioni”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mario Giuffredi, agente di Andrea Conti, ha parlato del futuro del terzino destro del Milan ai microfoni di milannews.it. Ecco cosa ha detto del futuro del laterale di Lecco che in questa stagione sta trovando davvero pochissimo spazio: “Se mi chiedi cosa faremo non lo so, per me Conti è un dilemma quotidiano. Mi alzo la mattina e penso a Conti, per un semplice motivo, perché l’anno scorso ha dimostrato di essere un giocatore da Milan, arrivava da mille problemi. Provare a trovare continuità da un’altra parte quando lui ha dimostrato di essere un giocatore da Milan mi darebbe fastidio. Però se rimane lì e continua così fino a giugno vuol dire che abbiamo fatto un buco nell’acqua. Conti è un punto interrogativo, ci pensiamo tutti i giorni. Offerte di prestito? Si è coretto, ne ha avute tante. Ma Pioli ci ha sempre dato le garanzie, è un giocatore che lui considera. A gennaio faremo delle valutazioni e vedremo cosa succederà”.

