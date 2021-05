Ag. Camavinga: “Può restare al Rennes”. In passato fu accostato al Milan

Jonathan Barnett, agente di Eduardo Camavinga, ha parlato del futuro del suo assistito, in passato accostato al Milan. Le dichiarazioni

Jonathan Barnett, agente di Eduardo Camavinga, ha parlato del futuro del suo assistito, in passato accostato al Milan. Le dichiarazioni ai microfoni di 'SNTV': "Credetemi, abbiamo molte offerte, alcune molto buone dai migliori club d'Europa. Ma non vogliamo mettere fretta a nessuno. Sono vecchio e ho imparato molto: arriverà il momento giusto, alla sua età la cosa più importante è giocare e Rennes gli permette di crescere. Forse vorrà restare per un altro anno: deve parlare con la sua famiglia, ci siederemo tutti e decideremo. Parleremo anche con il Rennes e decideremo. Non c'è fretta, probabilmente è il miglior giovane giocatore del mondo. Ha appena compiuto 18 anni, ha giocato una volta in Nazionale e ha segnato, è un talento incredibile. Potrebbe giocare in qualsiasi squadra del mondo e sarà un talento anche tra un anno. Non sarà sicuramente vecchio a 19 anni".