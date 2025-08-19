Moretto: “Il Napoli voleva Jimenez, ecco quanto avevano offerto al Milan”

L'esperto di mercato Matteo Moretto , sul canale YouTube di Fabrizio Romano , ha svelato un interessante retroscena legato al Milan e al giovane Alex Jimenez . Il noto giornalista ha fatto il punto sulle trattative che coinvolgono il club rossonero, concentrandosi in particolare sul futuro del talentuoso difensore. Ecco, di seguito, le sue parole:

Assalto a Jimenez: il retroscena del Napoli e le nuove proposte di prestito

"Retroscena su Alex Jimenez. Prima che il Napoli andasse con forza su Janlu Sanchez ha valutato di presentare un'offerta ufficiale al Milan per Jimenez di 25 milioni di euro. Poi il Napoli si è reso conto che il giocatore è ritenuto fondamentale per il Milan e non in vendita, quindi i dialoghi si sono interrotti. Nelle ultime settimane alcuni club sono tornati a chiedere alcune informazioni, chiedendo il prestito di Jimenez. I club sono la Fiorentina, il Lione di Fonseca che stima tanto Jimenez, la Roma e il Siviglia"