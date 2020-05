Milan, rinnovo Donnarumma: l’ostacolo principale può essere Raiola

CALCIOMERCATO MILAN – Come riporta questa mattina la Gazzetta, l’ostacolo principale nella trattativa per il rinnovo di Gigio Donnarumma col Milan può essere il suo procuratore Mino Raiola.

Come ha dichiarato più volte negli ultimi, Raiola non gradisce il progetto del fondo americano Elliott. L’agente italo-olandese ha più volte detto che Gigio sta bene al Milan e ha ancora un anno di contratto, poi si vedrà, senza lasciare mai serie speranze in vista del rinnovo di contratto. Stando a quanto riportato dalla rosea stamattina, il club di via Aldo Rossi potrebbe avanzare una proposta di rinnovo annuale (fino al 2022) per non perderlo a zero nel 2021.

Le cifre sarebbero simili a quelle attuali: 5 milioni di parte fissa più dei bonus generosi. Più di un milione in caso di approdo dei rossoneri in Champions League, scrive la Gazzetta. Il punto è capire se queste condizioni staranno bene a Mino Raiola, che potrebbe portare al ragazzo offerte decisamente più allettanti. Intanto, ieri è tornato a parlare Stefano Pioli: ecco tutte le sue dichiarazioni>>>

