Milan, arriva Ibrahimovic ed è subito boom sui social

ULTIME MILAN – È arrivato Zlatan Ibrahimovic e l’effetto è stato immediato, almeno per i social del Milan. Il club rossonero nella settimana dal 27 dicembre al 3 gennaio ha registrato un vero e proprio boom: +1,54% di follower su Instagram e nessuna tra le prime 20 società europee ha fatto meglio. Rossoneri davanti al Tottenham (+1,26%), ai campioni del Mondo del Liverpool (+1,07%) e al Borussia Dortmund del neo-acquisto Erling Haaland (+1,02%). Altissimo anche il tasso di coinvolgimento medio (del 3,87%), con un picco del 12% nel giorno dell’ufficialità del suo ritorno. Su Facebook invece, nella stessa settimana, la crescita è stata dello 0,25% (ovvero 60mila mi piace in più) e ci sono state 1,64 milioni di interazioni: entrambi questi sono il quinto miglior dato in Europa.

