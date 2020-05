Krause: “Upamecano, Konaté, Mukiele e Szoboszlai al Milan? Ecco le percentuali”

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan e la Germania potrebbero essere più ‘vicini’ di quanto si pensi. Da quando si parla di Ralf Rangnick, abbiamo stretto i rapporti con un noto giornalista tedesco, Stefan Krause, corrispondente della ‘BILD‘ per il RB Lipsia. In una lunga intervista esclusiva ai microfoni di ‘PianetaMilan.it‘ ha parlato di calciomercato e dei tanti nomi accostati al Milan.

Le percentuali di un futuro al Milan per Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Nordi Mukiele e Dominik Szoboszlai: “Upamecano è molto vicino al Bayern Monaco. Se non va via quest’estate, lo farà la prossima stagione. Quindi penso che la percentuale che arrivi al Milan sia della 0%. Lo stesso dicasi per Konaté. Vuole fare il prossimo passo nella sua carriera approdando in Premier League. La sua nuova agenzia, quella che ne cura gli interessi, è di Londra.

Speranze invece per Mukiele e Szoboszlai: “Mukiele e Rangnick non erano propriamente ‘grandi amici’ a Lipsia, ma, forse, la percentuale di un suo arrivo al Milan è del 10%. Szoboszlai è un giocatore molto talentuoso ed è pronto al prossimo passo fuori dall’Austria: darei un 50% di percentuale che arrivi in rossonero”. Sul ruolo di Rangnick al Milan, Krause invece ha rivelato >>>