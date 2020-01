Indiscrezione dal Brasile: Paqueta vorrebbe andare via in prestito

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce il portale brasiliano ‘uol.com’ Lucas Paqueta vorrebbe andare via dal Milan in prestito e non a titolo definitivo. Il giocatore vorrebbe giocare la Coppa America e per farlo non può continuare a rimanere in panchina come sta facendo in questo momento. Contro l’Udinese Stefano Pioli non lo ha utilizzato nuovamente, e per questo motivo il suo agente Eduardo Uram è andato a fare il punto della situazione con la dirigenza rossonera. Il procuratore avrebbe addirittura implorato la società dopo il rifiuto di un’offerta da 20 milioni arrivata dal Psg. A proposito di Lucas Paqueta ecco le parole di Pietro Lo Monaco sul suo acquisto da parte del Milan, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android