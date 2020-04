Calciomercato Milan – Halilovic: “Tornerò in rossonero in estate”

CALCIOMERCATO MILAN – Alen Halilovic tornerà al Milan dal prestito al’Heerenveen. Queste le dichiarazioni rilasciate a Tportal.hr nel quale parla del suo prossimo futuro: “Al momento non ho informazioni perché probabilmente non sanno cosa accadrà o quando inizieranno gli allenamenti per questa stagione. Aspetto di essere contattato dal Milan”.

Poi spiega: “Stando al contratto che ho mi allenerò con loro in estate“. E infatti Halilovic ha un contratto con il Milan fino al giugno 2021. Vuole riprovare l’esperienza rossonera, dunque: “Sfortunatamente non c’è più Zvonimir Boban. Ho la sensazione di essere rimasto lì. Forse avrei dovuto essere un po’ più paziente e aspettare la mia occasione, poi però è arrivata l’opportunità in Belgio e ho accettato, ma non è stata la scelta giusta. In futuro – conclude – dovrò prendere decisioni con più attenzione”. In tema calciomercato, ecco le ultime indiscrezioni emerse >>>

