Ex Milan, Balotelli: “Fra poche settimane tornerò in campo a giocare”

ULTIME NOTIZIE MERCATO – Mario Balotelli, ex fra le altre anche del Milan, è intervenuto ieri sera al Grande Fratello Vip lasciando intendere che a breve andrà a giocare in una nuova squadra.

Mario, alla domanda del fratello Enock (concorrente all’interno della casa) se avesse trovato un club con cui giocare in questa stagione, ha risposto così: “Ancora no, ma fra qualche settimana firmo con una nuova squadra. Non preoccuparti”.

C’è ancora da aspettare un po’ dunque per conoscere la prossima destinazione di Balotelli. In Italia, il Genoa lo ha cercato, mentre all’estero, diversi club turchi hanno avanzato proposte al suo procuratore Mino Raiola.

