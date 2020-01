Di Marzio: “Kjaer unico difensore, domani le visite. Al posto di Reina…”

CALCIOMERCATO MILAN – Tutto fatto per il trasferimento di Simon Kjaer al Milan. Il danese arriva dall’Atalanta, ma è di proprietà del Siviglia. Prestito con diritto di riscatto. Di questo ne ha parlato Gianluca Di Marzio su Sky. Ecco le sue parole: “Da quanto risulta, non dovrebbe arrivare un altro difensore. Il Milan probabilmente chiuderà la stagione con i difensori attualmente in rosa. Kjaer domani potrebbe già fare le visite mediche, perchè il Milan lo vuole a disposizione già per la Coppa Italia”.

Novità anche per quanto riguarda il sostituto di Pepe Reina, finito all’Aston Villa: “Reina andrà all’Aston Villa e al suo posto dovrebbe arrivare un portiere straniero, ma non ci sono ancora dettagli sul profilo”.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android