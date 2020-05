Dalla Germania – Rangnick ‘scavalcato’ alla Red Bull: via libera per il Milan?

CALCIOMERCATO MILAN – Una notizia, appena arrivata dalla Germania, rischia di intrecciarsi, inevitabilmente, anche con il futuro del Milan.

Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa tedesca ‘Dpa‘, infatti, Oliver Mintzlaff, attuale amministratore delegato del RB Lipsia, sarebbe stato promosso nel ruolo di ‘Head of Global Soccer‘ dell’intero gruppo ‘Red Bull‘: un incarico ricoperto fino al 2017.

Mintzlaff, così facendo, di fatto ‘scavalcherebbe’ Ralf Rangnick, che dell’azienda austriaca, attualmente, è ‘Head of Sport and Development Soccer‘. Una decisione, quella della ‘Red Bull‘, che sembra togliere spazio e potere decisionale all’ex tecnico di TSG Hoffenheim, Schalke 04 e, appunto, RB Lipsia.

L'ennesimo segnale, questo, di un possibile via libera per Rangnick verso il Milan?