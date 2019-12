Calciomercato – Ufficiale: Palacios passa al Bayer Leverkusen

CALCIOMERCATO MILAN – “Exequiel Palacios è un centrocampista tecnicamente forte con un ottimo tiro in porta e la capacità di servire bene i suoi compagni di squadra. Si adatta molto bene alla nostra squadra e al nostro stile di gioco”, afferma Rudi Völler, Amministratore delegato area Sport, in merito al trasferimento che il direttore sportivo del Bayer 04 Simon Rolfes aveva preparato nelle ultime settimane e che è ora ufficiale con un contratto valido fino al 30 Giugno 2025.

“Abbiamo osservato Exequiel Palacios per molto tempo, ci ha assolutamente convinto”, ha detto Rolfes. “Ha vinto la Coppa argentina nella sua ultima partita col River Plate e la Copa Libertadores nel 2018, ed è stato di nuovo in finale in questa competizione il River Plate lo scorso novembre. Nonostante la sua giovinezza, Exequiel ha già ottenuto molto. Oltre alla sua qualità calcistica, ha anche una notevole mentalità “, sottolinea Rolfes.

Il quattro volte nazionale argentino si sta trasferendo prematuramente nel Werkself dal River Plate, originariamente valido fino al 2021. Palacios ha giocato 80 partite ufficiali per il miglior club argentino. “Sono molto felice di poter giocare per il Bayer 04 Leverkusen in futuro, per un club che è già diventato la casa di molti giocatori del Sud America”, sottolinea Palacios. “Il Bayer 04 ha un grande nome qui in Argentina. Sono orgoglioso di far parte di questo club ambizioso e non vedo davvero l’ora della Bundesliga e delle partite in Europa”.

Fonte: Sito Bayer

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android