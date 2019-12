Calciomercato Roma – Una nuova era con Friedkin

CALCIOMERCATO ROMA – Questione di momenti, poi la Roma avrà ufficialmente un nuovo presidente. Qualsiasi momento dovrebbe essere quello giusto per il comunicato che attesterà il passaggio del club capitolino da James Pallotta, arrivato nel 2012, a Dan Friedkin. Al più tardi, la comunicazione ufficiale arriverà domani mattina. L’affare, però, è di fatto chiuso. La trattativa era iniziata circa due mesi fa, ma è svoltata a inizio dicembre e solo nelle ultime ore è arrivata alla chiusura. La Roma cambia proprietario, ma non bandiera, restando statunitense.

Ovviamente però i tifosi giallorossi vogliono sapere quali sono le possibilità del nuovo proprietario. Friedkin è il 504° uomo più ricco del mondo, grazie all’impero Toyota negli USA e un patrimonio da 4,3 miliardi. Mentre, per esempio, Elliott si ferma a 3,5 miliardi. Pagherà subito 800 milioni, così divisi: 400 milioni per le quote del club, 270 milioni per l’estinzione del debito con Goldman Sachs e 150 milioni di ricapitalizzazione. Il guadagno di Pallotta sarà quindi di circa 180 milioni. Nell’affare va incluso, scrive calciomercato.com, anche il progetto stadio. Il club sarà gestito dal figlio di Dan, ovvero Ryan Friedkin, giovane regista cinematografico. Dovrebbe arrivare a breve a Roma per poi essere raggiunto dal padre.

