Calciomercato Roma – I giallorossi vogliono Calhanoglu

CALCIOMERCATO ROMA – Per ora la trattativa è solo all’inizio, ma non è da escludere che nelle prossime ore possa subire un’accelerata importante. L’asse di calciomercato tra Roma e Milan potrebbe diventare molto caldo e tra i nomi sul tavolo c’è in particolare quello di Hakan Calhanoglu, centrocampista turco del Milan, che piace molto ai giallorossi. Stefano Pioli lo reputa un giocatore fondamentale, ma in questo momento al Milan sono tutti in bilico e per un’offerta importante la squadra rossonera potrebbe lasciarlo andare. I rossoneri chiedono almeno 25 milioni, troppi però secondo la Roma.

I giallorossi non vorrebbero andare oltre i 15. Ecco perchè ha provato a inserire nell’affare Cengiz Under, valutato invece molto di più: intorno ai 35 milioni. Il Milan però non sembra essere interessato, avendo già molte possibilità sulla destra. Tra cui Suso, che i rossoneri sono decisi a vendere per 40 milioni. Così, lo scambio potrebbe essere Under-Suso. Mentre per Calhanoglu i giallorossi potrebbero fare uno sforzo economico e arrivarci comunque, incontrandosi a metà strada, intorno ai 18 milioni. Per ora, comunque, solo una suggestione.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android