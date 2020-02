Calciomercato Roma – Allarme terzini: occhi su Klostermann

CALCIOMERCATO ROMA – Una delle costanti della stagione in chiaroscuro della Roma di Paulo Fonseca è la continua emergenza sulle corsie esterne di difesa, in particolare a destra, dove, finora, si sono alternati, con scarsi risultati, Alessandro Florenzi (ceduto a gennaio al Valencia), Davide Santon, Leonardo Spinazzola e Bruno Peres, tornato durante l’inverno dal Brasile, dove non giocava.

Ecco perché, ha sottolineato la redazione di ‘calciomercato.com‘, l’intenzione della Roma, nella prossima stagione è quella di prendere un forte terzino destro e la scelta sarebbe ricaduta su Lukas Klostermann, classe 1996, calciatore di proprietà del RB Lipsia e da tempo nel giro della Nazionale tedesca del Commissario Tecnico Joachim Löw.

L’affare sarebbe stato proposto da un mediatore, lo stesso che, in estate, aveva favorito la trattativa per spedire, da Roma a Lipsia, l’attaccante ceco Patrik Schick in prestito con diritto di riscatto. Klostermann potrebbe entrare proprio in questa trattativa, giacché si trova in scadenza di contratto con il club di proprietà della ‘Red Bull‘ il 30 giugno 2021. Il cartellino di Klostermann, secondo ‘calciomercato.com‘, varrebbe 30-35 milioni di euro.

Poco più dei 31,5 di Schick, tra prestito oneroso e diritto di acquisto. Vedremo se e come si svilupperà tale operazione di mercato. Quel che è certo è che Klostermann piace alla Roma, per età ed ingaggio: il difensore tedesco, infatti, prende meno di 2 milioni di euro netti a stagione di ingaggio.

