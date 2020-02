Calciomercato Roma – Ag. Under: “Rifiutate offerte record a gennaio”

CALCIOMERCATO ROMA – Utku Cenikli, procuratore della ‘Lian Sports‘, agenzia che cura gli interessi di Cengiz Under, esterno offensivo turco classe 1997 in forza alla Roma, ha parlato ai microfoni di ‘Futbolarena‘.

Queste le dichiarazioni di Cenikli su Under: “A gennaio sono arrivate offerte record per Cengiz, ma la Roma non le ha accettate. Sono arrivate sia dall’Italia che dall’estero, ma non perché i giallorossi lo avessero messo sul mercato”.

Under, lo ricordiamo, è stato a lungo nel mirino del Milan. Il Diavolo, però, a giugno potrebbe vendere molti suoi calciatori: per scoprire i nomi degli indiziati, continua a leggere >>>

