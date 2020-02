CALCIOMERCATO MILAN – Accostato al Milan nelle giornate scorse, il terzino del Chelsea Tariq Lamptey sta sostenendo questa mattina le visite mediche col Brighton. Il classe 2000 lascia i Blues per 4,5 milioni di sterline e si accasa in un club che certamente gli consentirà di crescere e fare esperienza in Premier League. Intanto, ecco per quando sono previste le visite di Robinson e Saelemaekers>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android