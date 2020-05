Calciomercato Napoli – Insigne ha trovato l’accordo per il rinnovo

CALCIOMERCATO NAPOLI – Come scritto dalla Gazzetta dello Sport, Lorenzo Insigne è molto vicino a prolungare il suo accordo con il Napoli fino al 2024.

L’obiettivo di Insigne è quello di fare come hanno fatto Paolo Maldini, Francesco Totti, Javier Zanetti e Alessandro Del Piero con i rispettivi club: cioè diventare una bandiera. Per questo motivo, lo scugnizzo napoletano ha lasciato Mino Raiola come procuratore. Ora, l’accordo con il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato raggiunto. Si attende l’ufficialità del prolungamento del vecchio contratto che scadeva nel 2022.

La strada percorsa da Insigne è quella che, nelle idee dei tifosi del Milan, possa intraprendere anche Gianluigi Donnarumma. Una separazione dall’attuale procuratore per trovare un accordo sul rinnovo di contratto.

