Calciomercato Napoli – Fatta per Politano! Lunedì le visite mediche

CALCIOMERCATO NAPOLI – Sembrava dovesse trasferirsi al Milan, poi alla Roma dove aveva già fatto le visite e indossato la sciarpa giallorossa, infine il futuro di Matteo Politano sarà al Napoli. L’esterno romano è stato voluto fortemente da Rino Gattuso e lunedì sosterrà le visite mediche per i partenopei. Una sessione di mercato che non si scorderà tanto facilmente Politano, che si unirà ai nuovi compagni la prossima settimana. Il Napoli pagherà l’Inter 3 milioni subito, più 19 con l’obbligo di riscatto a giugno e 2 di bonus. Totale dell’operazione che può arrivare a 24 milioni, vicino ai 25 spesi dai nerazzurri per riscattarlo dal Sassuolo 6 mesi fa. Queste, invece, le cifre di Dani Olmo al Lipsia>>>

