Calciomercato – Dani Olmo-Lipsia: ecco le cifre dell’operazione

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato dal sito GianlucaDiMarzio.com, ecco svelate le cifre con cui il Lipsia ha pagato la Dinamo Zagabria per avere Dani Olmo. Per il talento classe 1998 spagnolo, i tedeschi hanno versato 25 milioni di parte fissa più 10 di bonus (5 facilmente raggiungibili) e una cifra tra il 10 e il 20% sulla futura rivendita. Quest’ultima varia in base a quanto il Lipsia dovesse rivendere Dani Olmo. Svelato anche un retroscena con il Bayern Monaco che ha provato a inserirsi all’ultimo offrendo circa 10 milioni in più, ma il ragazzo aveva già dato la sua parola e non è tornato sui suoi passi.

