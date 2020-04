Calciomercato Napoli – De Laurentiis si tiene stretto Lozano

CALCIOMERCATO NAPOLI – Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il Napoli è intenzionato a puntare su Hirving Lozano in vista della prossima stagione.

Il Presidente Aurelio De Laurentiis infatti, non ha nessuna intenzione di cedere l’esterno messicano dopo averlo pagato 40 milioni di euro la scorsa estate dal PSV. Lozano, nonostante la sua prima annata in azzurro non positiva, viene considerato dalla società una pedina importante per la prossima stagione, soprattutto, se come sembra, José Maria Callejón non rinnoverà il contratto che lo lega al Napoli.

Da Lozano, ad un altro attaccante del Napoli: Arkadiusz Milik. Le ultime, vedono il giocatore a stretto contatto con la Juventus. Per saperne di più continua a leggere >>>

