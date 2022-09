Calciomercato Milan, Zaniolo è ancora un obiettivo

Stando alla Gazzetta dello Sport, non è ancora chiusa per il Milan la pista di Calciomercato che porterebbe a Nicolò Zaniolo.

Stando alle indiscrezioni di mercato riportate oggi dalla Gazzetta dello Sport, proseguono i negoziati tra la Roma e Nicolò Zaniolo per il rinnovo contrattuale ma al momento non si registrano significativi progressi. Per tale motivo, prosegue la rosea, Milan e Juventus osservano la situazione in attesa di poter tentare il colpo nel prossimo futuro. Leggi qui le TOP NEWS di questa mattinata rossonera>>>