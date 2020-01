Calciomercato Milan – Vina, filtra ottimismo per il suo arrivo: le novità

CALCIOMERCATO MILAN – Il portale gianlucadimarzio.com ha fornito aggiornamenti importanti sul possibile arrivo al Milan di Matias Vina. Il terzino vuole a tutti i costi i rossoneri e infatti a breve ci sarà un incontro tra il calciatore e il Nacional, in cui il classe 1997 chiederà il via libera per trasferirsi in Italia.

Nonostante le resistenze del Nacional, filtra ottimismo in casa rossonera per la chiusura della trattativa, che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Maldini e Boban per Vina hanno offerto un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro più un obbligo di riscatto ,dopo 8 presenze , di 6,5 milioni di euro. Si attendono aggiornamenti.

