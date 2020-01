Venerato: “Dani Olmo, il Milan non ha 25 milioni. Ma con le cessioni…”

CALCIOMERCATO MILAN – Ciro Venerato, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha parlato dell’interesse del Milan per Dani Olmo. I rossoneri non hanno a disposizione un grosso budget, ma con alcune cessioni il colpo potrebbe essere possibile: “Al Milan piace Dani Olmo, è una certezza. Il problema è economico, sia di commissioni sia di cartellino. La Dinamo Zagabria vuole 25 milioni a gennaio, che il Milan non ha e il Lipsia sì. La speranza è monetizzare con uno tra Suso, Paquetà e Piatek“. Intanto il Milan ha presentato un’offerta al Benfica per un giovane talento, continua a leggere >>>

