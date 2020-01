Calciomercato Milan – Todibo, Massara resta in Spagna per parlare con gli agenti

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan fa sul serio per Jean-Clair Todibo. Frederic Massara è volato in Spagna per incontrare il giocatore personalmente, così da capire le sua intenzioni per quanto riguarda un eventuale trasferimento in rossonero. La missione spagnola di Massara, però, non termina qui: secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’ il direttore sportivo rimarrà sul posto per parlare con gli agenti del classe 1999 di proprietà del Barcellona. Intanto Todibo non è stato convocato per Espanyol-Barcellona: Milan a un passo?

