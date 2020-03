Calciomercato Milan – Thiago Silva? Dipenderà dalla nuova dirigenza

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato da Il Mattino oggi in edicola, l’eventuale ritorno di Thiago Silva al Milan in estate dipenderà dalla nuova classe dirigente che Ivan Gazidis sta componendo.

Il PSG nel frattempo, è in forte pressing per Kalidou Koulibaly del Napoli e con tutta probabilità, a giugno, il centrale senegalese approderà a Parigi. I partenopei di Aurelio De Laurentiis, in questo senso si sono già coperti andando a prendere, nel mercato di gennaio concluso un mese fa, Amir Rrahmani del Verona.

Dunque, Thiago Silva è in uscita dal PSG, ma per poter arrivare al Milan ci vuole anche il parere favorevole dei futuri dirigenti. Per sapere di più, a questo proposito, anche sul futuro di Zlatan Ibrahimovic continua a leggere >>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android