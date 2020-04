Calciomercato Milan – Thiago Silva avrebbe già deciso il suo futuro

CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha dedicato un approfondimento ai tantissimi calciatori che, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, animeranno la prossima sessione estiva di calciomercato potendosi muovere a parametro zero verso un’altra destinazione.

Tra questi, c’è Thiago Silva, classe 1984, difensore brasiliano di proprietà del PSG ed ex Milan, dove ha giocato dal 2009 al 2012: Thiago Silva, per la ‘rosea‘, avrebbe nostalgia di casa e, pertanto, sembrerebbe intenzionato a tornare a giocare in Brasile per concludere la sua carriera. NOVITÀ IMPORTANTI SUL FUTURO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC >>>