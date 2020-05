Calciomercato Milan – Tanta la concorrenza per Boga: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Come è ben noto, il Milan sta cercando con insistenza di arrivare a Jeremie Boga del Sassuolo.

I rossoneri però non sono gli unici che puntano forte sul giocare. Sul classe 1997 però, non ci sono solo i rossoneri. La concorrenza per Boga è tanta: Napoli di Gennaro Gattuso e Atalanta di Gian Piero Gasperini vogliono provare ad inserirsi nella corsa. Inoltre, come scrive Tuttosport, c’è anche il Chelsea. Il club inglese infatti, ha il diritto di rientrare in possesso del cartellino del giocatore, qualora dovesse pareggiare la cifra più alta offerta da un’altra squadra.

