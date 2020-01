Calciomercato Milan – Suso e Kessie via solo per offerte all’altezza

CALCIOMERCATO MILAN – Arrivato Zlatan Ibrahimovic, che vive oggi il suo secondo primo giorno rossonero, il Milan adesso deve pensare anche un po’ alle cessioni. Paga il prezzo Krzysztof Piatek, può essere ceduto Paquetà. Ma non solo. Anche Suso e Franck Kessie potrebbero salutare nel corso del mese. Entrambi non stanno convincendo quest’anno e potrebbero partire. Per entrambi, comunque, secondo il CorSera, serviranno offerte all’altezza. Nel dettaglio, il Milan si aspetta almeno 40 milioni per lo spagnolo e almeno 25 milioni per il centrocampista ivoriano, per un totale di 65 milioni, così da poter subito reinvestire una cifra importante per rinforzare la squadra già nel calciomercato di gennaio. Per le reazioni dei tifosi all’arrivo di Ibra… Continua a leggere >>>

