Calciomercato Milan – Su Bonaventura c’è anche la Roma

CALCIOMERCATO MILAN – Tornato dall’infortunio è stato subito decisivo con gol e grandi prestazioni. Ora vive un momento negativo e il suo futuro sembra destinato a non essere rossonero. Giacomo Bonaventura si guarda attorno e valuta alternative per la propria carriera. Il suo contratto con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno e la Roma è fortemente interessata a Jack. Ovviamente, in caso di accordo, Bonaventura potrebbe già firmare un precontratto con i giallorossi o qualsiasi altro club. Nelle ultime settimane, i contatti col suo agente, Mino Raiola, si sono intensificati. Proprio pochi giorni fa, Raiola ne ha parlato. L’offerta sarebbe di un triennale a 2 milioni a stagione. Su di lui anche la Fiorentina… Continua a leggere >>>

