Calciomercato Milan – Spunta anche Dragowski se parte Donnarumma

CALCIOMERCATO MILAN – L’ultimo nome emerso in ordine cronologico accostato al Milan per il dopo-Donnarumma è quello di Bartlomiej Dragowski. Si tratta del portiere classe 1997 di proprietà della Fiorentina. A riportare l’indiscrezione sono i colleghi di Firenzeviola.it.

Il futuro di Gianluigi Donnarumma al Milan è ancora fortemente incerto. Ha un contratto in scadenza la prossima stagione, nel giugno 2021, e la stessa dirigenza rossonera è tutta in divenire. Cosa accadrà? Maldini resterà? E Rangnick? Per non parlare dei dubbi relativi all'allenatore, ma non solo.Bartlomiej Dragowski è un giovane portiere, non certo ai livelli di Gigio, ma comunque un buon portiere. Se poi sia da Milan, è tutto da vedere.