Calciomercato Milan – Siviglia, pronta offerta ufficiale per Suso

CALCIOMERCATO MILAN – La cessione di Suso è ormai questione solo di tempo. Lo spagnolo ieri è stato a Casa Milan per chiedere la cessione e ha trovato il totale accordo da parte della dirigenza del Milan. Così, i rossoneri aspettano solo l’offerta ufficiale, che dovrà comunque essere di almeno 35 milioni. Il club più interessato, secondo Nicolò Schira, è il Siviglia. Gli spagnoli stanno continuando a dialogare con l’entourage di Suso. A breve dovrebbe arrivare anche la prima vera offerta ufficiale al Milan. Mentre l’esterno ha già dato il proprio benestare al trasferimento a Siviglia. Per lui sarebbe un ritorno in patria.

