Calciomercato Milan – Scatto Manchester United per Gedson Fernandes

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del tabloid britannico ‘Daily Star‘, il centrocampista portoghese Gedson Fernandes, classe 1999, potrebbe lasciare il Benfica nel corso della sessione invernale di calciomercato.

Il calciatore, appena 12 gare in questa stagione, finora, con le ‘Aquile‘ di Lisbona tra campionato, Champions League e coppe nazionali, ha una clausola rescissoria di 120 milioni di euro inserita nel suo contratto con il Benfica, che scadrà il prossimo 30 giugno 2023, ma potrebbe andare via con un forte sconto su tale cifra.

Su di lui, in particolare, ci sarebbe il Manchester United, che ancora non sa quale sarà il futuro del centrocampista francese Paul Pogba in questo mese di gennaio: Gedson Fernandes, di recente, avrebbe avuto più di qualche incontro con il suo entourage per capire i margini di una sua partenza dal Benfica prima della fine di questa stagione.

Gedson Fernandes, dunque, vestirà la maglia dei ‘Red Devils‘ di Ole Gunnar Solskjaer? Probabile, anche se, non va dimenticato, sul giocatore ci sono sempre l’Olympique Lione, in Ligue 1, ed il Milan, che lo aveva già seguito e chiesto al Benfica la scorsa estate.

Qualora andasse a Manchester, Gedson Fernandes potrebbe prendere il posto di Nemanja Matic, che oggi ha parlato al ‘Telegraph‘: per le sue dichiarazioni sul suo futuro professionale, continua a leggere >>>

