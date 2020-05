Calciomercato Milan – Saelemaekers vicino al riscatto

CALCIOMERCATO MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, riporta le indiscrezioni dal Belgio secondo le quali il Milan riscatterà il cartellino di Saelemaekers. Gazidis e Maldini, che hanno pagato 3.5 milioni di euro per il prestito lo scorso gennaio, dovrebbero spendere altri 3,5 milioni di euro all’Anderlecht per l’acquisto definitivo.

Saelemaekers non ha praticamente avuto la possibilità di farsi apprezzare in campo, visto il poco spazio avuto con Pioli e vista la sospensione del campionato, ma il belga piace al club rossonero. Tra l'altro Saelemaekers può giocare anche da terzino destro, soluzione da considerare nel caso in cui uno tra Andrea Conti e Davide Calabria dovesse andare via.