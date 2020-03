Calciomercato Milan – Romagnoli, il nodo è l’ingaggio

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, nei prossimi mesi dovrà esserci per forza di cose un incontro tra il Milan e Raiola per delineare il futuro di alcuni giocatori presenti in rosa. Ci riferiamo non solo a Gianluigi Donnarumma, ma anche a Alessio Romagnoli.

Il contratto del capitano rossonero scade nel 2022 con un ingaggio pari a 3,5 milioni. C’è ancora tempo per decidere il da farsi, ma anche in questo caso bisognerà fare un’eccezione alla regola rispetto al tetto stipendi imposto dalla proprietà. Intanto Billy Costacurta lancia una proposta, continua a leggere >>>

