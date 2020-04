Calciomercato Milan – Romagnoli e Rebic: l’obiettivo del club è blindarli

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Elliott ha deciso di abbassare ulteriormente il monte ingaggi in vista della prossima stagione, ma è chiaro che qualche eccezione andrà fatta, perchè perdere alcuni giocatori importanti sarebbe solo controproducente per il club.

Tra questi c’è sicuramente Alessio Romagnoli. Il capitano ha un contratto in scadenza nel 2022, ma bisognerà evitare di arrivare troppo a ridosso della data in modo da evitare la stessa situazione di Gianluigi Donnarumma. L’ex Sampdoria guadagna attualmente 3,5 milioni di euro a stagione, e dunque è ipotizzabile un rilancio da parte del Milan sui 4,5-5 milioni. Queste cifre non sono in linea con i parametri stabiliti dalla proprietà, ma Romagnoli è un punto fermo sia in campo e sia nello spogliatoio, oltre ad essere appunto il capitano della squadra. L’eccezione in questo caso è quasi doverosa.

Un altro giocatore su cui puntare è Ante Rebic. Gazidis, Maldini e Massara sono concordi sul fatto che il croato rappresenta un’opportunità di mercato da sfruttare. L’attaccante guadagna attualmente 3 milioni di euro, ma non dovrebbero esserci grandi problemi per raggiungere un accordo per un eventuale prolungamento. Successivamente si potrà trattare con l’Eintracht Francoforte il trasferimento definitivo al Milan. Per i tedeschi il valore di Rebic era di circa 40 milioni, ma l’emergenza coronavirus potrebbe aver abbassato le cifre. Di sicuro l’ex Fiorentina ha un contratto in scadenza nel 2022, e dunque il potere contrattuale dell’Eintracht si riduce ogni giorno di più. Starà al Milan approfittarne. Intanto Gazidis vuole assolutamente un centrocampista per la prossima stagione. Ecco di chi si tratta, continua a leggere >>>