Calciomercato Milan – Rispunta il nome di Campos per la dirigenza

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘, potrebbe tornare di moda, in casa Milan, la pista che porta a Luis Campos, portoghese, direttore sportivo del Lille, in vista della prossima stagione sportiva.

Già l’anno scorso, come vi avevamo raccontato, Campos era stato accostato al club di Via Aldo Rossi quale uomo individuato dal fondo Elliott Management Corporation per guidare l’area tecnica rossonera prima della virata sulle bandiere Zvonimir Boban e Paolo Maldini. Ora, però, Elliott, che controlla anche parte delle quote del Lille, è tornato a pensare a Campos per il Diavolo.

Campos-Milan, dunque, potrebbe essere la volta buona? Tutto ciò, però, in attesa di capire l’eventuale ruolo di Ralf Rangnick in rossonero. A questo proposito, emerge un’interessante novità: VAI ALLA NOTIZIA >>>

