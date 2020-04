Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma, tre le soluzioni possibili

CALCIOMERCATO MILAN – Anche Tuttosport si concentra sul futuro di Gianluigi Donnarumma. Al momento è difficile fare una previsione sull’estremo difensore. Il portiere è tra i calciatori più importanti a disposizione del Milan, e dunque è arrivato il momento di decidere, visto il contratto in scadenza nel 2021. Un problema soprattutto per il club, considerando il grande rischio di perdere Gigio a parametro zero tra un anno. Ecco le tre possibili strade.

