Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: la proposta rossonera

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene scritto dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, il Milan pensa al contratto di Gianluigi Donnarumma, in scadenza nel 2021. La questione va risolta il prima possibile, perchè il rischio di perdere l’estremo difensore a parametro zero è alto.

Difficile un rinnovo fino al 2025, considerando che Donnarumma guadagna già 6 milioni di euro l’anno. Per questo motivo la soluzione potrebbe essere quella di una durata più breve del contratto (fino al 2022) con uno stipendio fisso leggermente più basso, ma con l’inserimento di bonus interessanti legati alla Champions.

In questa prospettiva anche l’eventuale spalmatura sarebbe meno onerosa per Donnarumma e a Elliott starebbe bene un rinnovo con stipendio da 5 milioni netti per la stagione 2021-22 più un bonus importante legato appunto al piazzamento Champions. Intanto un grande ex rossonero svela dei retroscena legati al Milan, continua a leggere >>>