Calciomercato Milan – Rinnovo Bonaventura: nessuna offerta rossonera

CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Giacomo Bonaventura è ancora fortemente in bilico. Il suo contratto scadrà al termine di questa stagione, 30 giugno 2020. Nessuna novità sul suo rinnovo di contratto. E ricordiamo che il giocatore è già legalmente autorizzato a prendere accordi con altri club.

Jack ha intenzione di restare al Milan, ma sin qui nessuna proposta è stata avanzata: né al giocatore personalmente, né al suo agente Mino Raiola. Al momento dunque, pare che questi siano gli ultimi mesi di Bonaventura al Milan. Rientrato dal lungo infortunio lo scorso ottobre, è riuscito subito a far bene. Poi da dicembre un calo di rendimento, che sin qui non si è mai alzato. In queste ultime partite è partito spesso dalla panchina, e non ha inciso nemmeno da subentrato. Vedremo se da qui a fine stagione ci saranno novità, ma principalmente dipenderà dal suo rendimento in campo.

Nel frattempo, nel corso del pre-partita di Milan-Juventus, sono arrivate le dichiarazioni di Frederic Massara. Per l’intervista completa al direttore sportivo rossonero: continua a leggere >>>

