Calciomercato Milan – Reina tornerà solo per fare il titolare

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, Pepe Reina in estate tornerà al Milan solo se dovesse essere il portiere titolare dei rossoneri nella prossima stagione. Le parole rilasciate ieri a Mundo Deportivo da parte del portiere spagnolo non lasciano spazio all’interpretazione.

Pepe al Milan non sentiva realizzato. Non era protagonista e aveva bisogno di stimoli e soprattutto di giocare. Da qui l’idea di rimettersi in discussione in un club della Premier League che lotta per non retrocedere come l’Aston Villa. A giugno scadrà il prestito e avrà ancora un anno di contratto col Milan, ma è chiaro che l’ex Napoli non tornerà per fare ancora un volta il vice di Donnarumma. Del resto, come rivelato dallo stesso Reina, già nel 2017 si aspettava di arrivare al Milan ed essere titolare. Poi, però, Gigio ha rinnovato, “rovinandogli” i piani. Intanto, tra i portieri che segue il club rossonero ce n’è anche uno portoghese di grande talento!

