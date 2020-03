Radrizzani (Pres. Leeds): “Ho provato a prendere Ibrahimovic, ma …”

CALCIOMERCATO MILAN – Andrea Radrizzani, Presidente del Leeds United, capolista nella Championship inglese, ha rivelato un retroscena di calciomercato su Zlatan Ibrahimovic.

Radrizzani, infatti, ha confessato di aver provato a portare Ibrahimovic in Inghilterra, alla corte di Marcelo ‘El Loco’ Bielsa, durante l’ultima finestra invernale di mercato prima che lo svedese, però, optasse per il ritorno al Milan.

Inoltre, ha aggiunto Radrizzani, era stato contattato, senza troppo successo, anche l’entourage di Edinson Cavani, in scadenza di contratto con il PSG il prossimo 30 giugno. “I negoziati non sono decollati”, le parole del patron del Leeds United.

“Con Ibra invece ho parlato più concretamente, avrebbe potuto darci la spinta decisiva. È stato molto onesto e trasparente con me. Non ne ho parlato con l’allenatore perché le trattative non sono mai state a buon punto”, ha concluso. QUESTE LE ULTIME SUL FUTURO DI IBRA >>>

