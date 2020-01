Calciomercato Milan – Preso Begovic, si lavora per il giovane Ivan per giugno

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio il Milan ha ormai preso quello che sarà il suo prossimo secondo portiere: Asmir Begovic. Pepe Reina, oggi in panchina in occasione di Cagliari-Milan, ha ormai le valigie pronte e sta per andare all’Aston Villa. Il classe 1987 arriverà in prestito fino al termine della stagione.

Per il prossimo anno il Milan sta già lavorando per un altro profilo tra i pali. Si tratta del giovane Ivan del Ponte Preta. Il giocatore, classe 1997, ha già all’attivo 67 presenze nella seconda serie brasiliana, con soli 60 gol subiti. Numeri importanti che hanno convinto il Milan a provare l’assalto per giugno. Intanto ecco le parole di Stefano Pioli dopo Cagliari-Milan, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android