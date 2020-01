Calciomercato Milan – Politano-Roma non si fa, si accelera per scambio Suso-Under?

CALCIOMERCATO MILAN – L’esperto di mercato Luca Marchetti, dagli studi di ‘Sky Sport’, ha parlato del brusco stop che ha subito la trattativa per portare Matteo Politano alla Roma. Una situazione che potrebbe accelerare lo scambio tra Jesus Suso e Cengiz Under_ “Il fatto che si sia bloccata la trattativa per Politano potrebbe invece far accelerare la possibilità di scambio fra Under e Suso. Suso era inserito nella shortlist iniziale, subito dopo l’infortunio di Zaniolo, nei giocatori che avevano il gradimento tecnico della Roma. Non è stato ancora approfondito nulla, ma c’è il gradimento del Milan per Under e il gradimento della Roma per Suso. Sono due giocatori scontenti per motivi diversi: Suso sta attraversando il peggior momento della sua carriera a Milano e Under non sta giocando con continuità. È una situazione che può essere approfondita nelle prossime ore, passi in avanti oggi non ci sono stati. Sicuramente la Roma ora dovrà riorganizzare le idee per capire se continuare ad insistere per Politano o perseguire altre piste: una di queste piste è quella di Suso”. Intanto l’allenatore della Dinamo Zagabria ha aperto alla cessione di Dani Olmo, continua a leggere >>>

