Calciomercato Milan – Pobega verso il rinnovo fino al 2024

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il Milan è intenzionato a blindare il futuro di Tommaso Pobega: presto il rinnovo fino al 2024. I rossoneri studiano il percorso di crescita del centrocampista protagonista in Serie B con il Pordenone. E nelle prossime settimane arriverà il rinnovo di contratto. Poi la prossima stagione il Milan valuterà se aggregarlo in ritiro oppure – ipotesi più verosimile – fargli fare un’altra esperienza, magari questa volta in Serie A. Intanto, oggi Ibra è tornato a lavorare in gruppo: ecco le ultime>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android