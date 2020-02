Calciomercato Milan – Piatek-Parma, la rivelazione del ds Faggiano

CALCIOMERCATO MILAN – Krzysztof Piatek era finito nel mirino del Parma nel corso del calciomercato di gennaio. Il centravanti polacco era dato in uscita dal Milan, e molti club hanno pensato a lui. Poi alla fine negli ultimissimi giorni di mercato è finito all’Hertha Berlino.

La rivelazione arriva dal direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, nel corso di una conferenza stampa: “Non era semplice muoversi in avanti. Nessuno degli attaccanti che avevamo contattato si è spostato in questa finestra di mercato. Tranne Piatek, a cui ho pensato e che sarei stato il primo a prendere”

Ma chiaramente c'era un grosso ostacolo per portare Piatek al Parma: "Era fuori budget e per prima cosa noi dobbiamo guardare alle nostre casse. Degli altri non si è mosso nessuno. La lista ora è piena, ed Inglese è fuori a causa dell'infortunio. Non possiamo dunque andare sugli svincolati".

