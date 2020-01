Calciomercato Milan – Piatek non verrà rimpiazzato: si punta su Rebic

CALCIOMERCATO MILAN – E’ praticamente fatta per il trasferimento di Krzysztof Piatek all’Hertha Berlino, con il polacco che nella serata di ieri è volato verso la Germania.

Il Milan, però, stando alle ultime indiscrezioni, non prenderà un nuovo attaccante in questa sessione di gennaio: i rossoneri si sentono coperti con Rafael Leao, Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic per giocare campionato e Coppa Italia, e soprattutto vogliono sfruttare il gran momento di forma del croato, esploso nelle ultime settimane. Suso, intanto si è presentato così al Siviglia, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android