Calciomercato Milan – Piatek in bilico: i rossoneri aspettano una chiamata da Londra

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato questa mattina dalla Gazzetta, rimane in bilico il futuro di Krzysztof Piatek al Milan. I rossoneri non lo venderanno per meno di 30 milioni e soprattutto a titolo definitivo, senza prestito con diritto. Il club di via Aldo Rossi è a conoscenza di un interesse da parte del Tottenham – che deve sostituire Kane infortunato – e attende una chiamata da Londra. Di ieri un possibile inserimento anche del Chelsea, vista l’uscita di Giroud destinato all’Inter>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android