Calciomercato Milan – Paqueta e Bonaventura verso l’addio

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Fiorentina fa sul serio per Lucas Paqueta. Il presidente Commisso è un amante dei numeri 10, e già nell’estate scorsa aveva provato a strappare il brasiliano: l’addio di Leonardo, che era convinto di aver acquisto il nuovo Kaka, ha reso più debole l’ex Flamengo, che ha faticato in questa stagione ad imporsi sia con Giampaolo e sia con Pioli.

Perchè la Fiorentina non era riuscita ad acquistarlo? Essenzialmente per due motivi. Il primo è che il Milan era disposto a cedere il brasiliano solo il prestito senza alcun riscatto, il secondo è che Paqueta non era convinto della destinazione. Le cose ora sono cambiate: i rossoneri sono disposti a cederlo a titolo definitivo e chiede 40 milioni di euro, ma potrebbe anche “accontentarsi” di 30 più bonus. Bisogna capire la volontà del calciatore, visto che è seguito da diverse squadre che potrebbero anche partecipare alla Champions League il prossimo anno.

La Fiorentina segue però un altro giocatore in questo momento al Milan. Ci riferiamo a Jack Bonaventura, che lascerà il club rossonero al termine della stagione: sarebbe rimasto volentieri, ma Elliott non è interessato a rinnovargli il contratto. Commisso ha la possibilità di fargli recapitare un’offerta importante, con la promessa di metterlo al centro di un progetto tecnico ambizioso: Bonaventura non scarta questa soluzione, ma su di lui ci sono tante squadre tra cui Roma, Lazio, Napoli, Torino e qualche club straniero. Vedremo chi la spunterà, ma di sicuro l’addio al Milan sembra essere praticamente certo. A proposito di calciomercato, probabilmente ci sarà una vera e propria rivoluzione, continua a leggere >>>

